RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Інтенсивність кібератак на енергооб'єкти зросла на третину – Міненерго

Деталі хакерських атак обіцяють повідомити після Перемоги
З початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1 млн 200 тисяч кібератак, тоді як за весь 2021 рік їх було зафіксовано 900 тисяч.
Інтенсивність кібератак на енергооб

Як йдеться на урядовому порталі, про це заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров повідомив сьогодні, виступаючи на Energy Security Forum 2022.

Він наголосив, що інтенсивні кібератаки на український енергосектор ворог почав ще до 24 лютого 2022 року. А "наразі росіяни продовжують намагатися "покласти" нашу енергетичну систему, застосовуючи і кібератаки, і прямі фізичні атаки ракетами та дронами. Загальна кількість кібератак за 9 місяців війни складає понад 1 200 000 випадків", – сказав заступник міністра. За його інформацією, кількість DDos-атак на сайти ключових енергетичних компаній і Міністерства – більше 50, тоді як з 2019 року, коли почали фіксувати такі атаки, їх було лише п'ять.

Фарід Сафаров назвав ефективною роботу кіберцентрів, які функціонують на базі НЕК "Укренерго" та НАК "Нафтогаз України". За його словами, динаміка та інтенсивність блокування тих чи інших ресурсів кіберспеціалістами збільшилася в сотні разів та за час війни досягла цифри +20 000.

Заступник міністра пообіцяв розкрити всі деталі про хакерські атаки після перемоги у війні з росією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2022 19:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Українці спробують розділити російські сили на дві частини. Куди рухатиметься війна у найближчі кілька місяців – Філліпс О’Брайен

Українці спробують розділити російські сили на дві частини. Куди рухатиметься війна у найближчі кілька місяців – Філліпс О’Брайен

Мільярдні удари суровікіна. Наймасовіший ракетний удар росіян успішно відпрацювала українська ППО – Том Купер

Мільярдні удари суровікіна. Наймасовіший ракетний удар росіян успішно відпрацювала українська ППО – Том Купер

Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS

Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS'и, Керченський міст та про те, як розвиватиметься війна – Філліпс О’Брайен

Помилка МіГ-23, продаж технологій та путін. Як СРСР та росія втратили авіапромисловість – Том Купер

Помилка МіГ-23, продаж технологій та путін. Як СРСР та росія втратили авіапромисловість – Том Купер

Херсонський напрямок. Долю війни вирішує здатність країни виробляти чи отримувати озброєння – Філліпс О’Брайен

Херсонський напрямок. Долю війни вирішує здатність країни виробляти чи отримувати озброєння – Філліпс О’Брайен

Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер

Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер

Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

"Який гарний вибух". За допомогою західних озброєнь Україна перевертає ситуацію в артилерійській війні – The New York Times

"Який гарний вибух". За допомогою західних озброєнь Україна перевертає ситуацію в артилерійській війні – The New York Times

росіяни нездатні усвідомити, що вони воюють з українською армією – з військовою структурою світового рівня. Аналітика від генерала Міка Раяна

росіяни нездатні усвідомити, що вони воюють з українською армією – з військовою структурою світового рівня. Аналітика від генерала Міка Раяна

Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce

Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce

Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.