Інтенсивність кібератак на енергооб'єкти зросла на третину – Міненерго

З початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1 млн 200 тисяч кібератак, тоді як за весь 2021 рік їх було зафіксовано 900 тисяч.

Як йдеться на урядовому порталі, про це заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров повідомив сьогодні, виступаючи на Energy Security Forum 2022.

Він наголосив, що інтенсивні кібератаки на український енергосектор ворог почав ще до 24 лютого 2022 року. А "наразі росіяни продовжують намагатися "покласти" нашу енергетичну систему, застосовуючи і кібератаки, і прямі фізичні атаки ракетами та дронами. Загальна кількість кібератак за 9 місяців війни складає понад 1 200 000 випадків", – сказав заступник міністра. За його інформацією, кількість DDos-атак на сайти ключових енергетичних компаній і Міністерства – більше 50, тоді як з 2019 року, коли почали фіксувати такі атаки, їх було лише п'ять.

Фарід Сафаров назвав ефективною роботу кіберцентрів, які функціонують на базі НЕК "Укренерго" та НАК "Нафтогаз України". За його словами, динаміка та інтенсивність блокування тих чи інших ресурсів кіберспеціалістами збільшилася в сотні разів та за час війни досягла цифри +20 000.

Заступник міністра пообіцяв розкрити всі деталі про хакерські атаки після перемоги у війні з росією.