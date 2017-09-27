Інтенсивність вибухів на складах в Калинівці становить до трьох в хвилину

Перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що інтенсивність вибухів становить до трьох в хвилину.

Крім того, за словами місцевих рятувальників, ситуація в Калинівці стабілізується.

У свою чергу начальник управління зі зв'язків з громадськістю ВСУ Богдан Сеник зазначив, що вживаються всі заходи, щоб не було поширення вогню.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій заявив, що станом на ранок 27 вересня, на складах боєприпасів в Калинівці немає ознак збільшення масштабів пожежі

"Ми бачимо картинку, підняли квадрокоптер. Інтенсивність вогню стала менше. Відбувається розгортання чотирьох танків, які будуть входити до зони, що охоплена найбільшим вогнем", - наводить його слова Радіо Свобода.