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Інтенсивність вибухів на складах в Калинівці становить до трьох в хвилину

Ситуація в Калинівці стабілізується
Перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що інтенсивність вибухів становить до трьох в хвилину.
Інтенсивність вибухів на складах в Калинівці становить до трьох в хвилину Фото: Укрінформ

Крім того, за словами місцевих рятувальників, ситуація в Калинівці стабілізується.

У свою чергу начальник управління зі зв'язків з громадськістю ВСУ Богдан Сеник зазначив, що вживаються всі заходи, щоб не було поширення вогню.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій заявив, що станом на ранок 27 вересня, на складах боєприпасів в Калинівці немає ознак збільшення масштабів пожежі

"Ми бачимо картинку, підняли квадрокоптер. Інтенсивність вогню стала менше. Відбувається розгортання чотирьох танків, які будуть входити до зони, що охоплена найбільшим вогнем", - наводить його слова Радіо Свобода.

Станом на 6 годину ранку середи у Калинівському районі евакуйовані 28,3 тисяч осіб, з яких евакуюється власним транспортом 20 тисяч чоловік, з збірних евакопунктів – 8,3 чоловік. Крім того, з Центральної районної лікарні евакуйовано 180 хворих.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на складах боєприпасів Міноборони поблизу Калинівки Вінницької області всього залучено 691 людину і 149 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Територія загоряння на складах боєприпасів в районі Калинівки Вінницької області становить близько 10% від загальної площі арсеналу.

Про причини пожежі на складах боєприпасів у Калинівці на даний момент також говорити рано. Рятувальники проводять евакуацію жителів Калинівки. Місцеві жителі повідомляють, що в місті перебої з електропостачанням.

В'їзди в Калинівку перекриті, поліція забезпечує збереження майна від мародерів. Перекрито рух на трасі Вінниця-Київ та Житомир-Могилів-Подільський.

Окрім того, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

 

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27 09 2017 09:19
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