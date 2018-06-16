CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВчора під час показу матчу відкриття ЧС-2018 Росія - Саудівська Аравія (5: 0) телеканал "Інтер" був лідером в Україні по телеаудиторії старше 18 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Інтер" отримав найвищі рейтинги на українському телебаченні під час відкриття ЧС-2018
Всього телетрансляцію матчу на "Інтері" подивилися 3,8 млн глядачів в Україні
Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС
В період з 17.55 по 19.56 вечора телеканал "Інтер" дивилися 16,6% української телеаудиторії старше 18 років.
У ТРК "Україна" в цей час було 16,1% аудиторії, це друге місце.
Всього телетрансляцію матчу на "Інтері" подивилися 3,8 млн глядачів в Україні.
Більше 200 тисяч дивилися зустріч на офіційному сайті телеканалу.
Нагадаємо, що перший матч у групі А відбувся учора. Збірна Росії у матчі відкритті розгромила Саудівську Аравію 5:0.
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16 06 2018 12:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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