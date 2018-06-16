"Інтер" отримав найвищі рейтинги на українському телебаченні під час відкриття ЧС-2018

Всього телетрансляцію матчу на "Інтері" подивилися 3,8 млн глядачів в Україні

Вчора під час показу матчу відкриття ЧС-2018 Росія - Саудівська Аравія (5: 0) телеканал "Інтер" був лідером в Україні по телеаудиторії старше 18 років.

В період з 17.55 по 19.56 вечора телеканал "Інтер" дивилися 16,6% української телеаудиторії старше 18 років.

У ТРК "Україна" в цей час було 16,1% аудиторії, це друге місце.

Всього телетрансляцію матчу на "Інтері" подивилися 3,8 млн глядачів в Україні.

Більше 200 тисяч дивилися зустріч на офіційному сайті телеканалу.