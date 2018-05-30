"Інтер" покаже російський ЧС-2018, - ЗМІ

Телеканал "Інтер" транслюватиме матчі чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії в червні-липні 2018 року.

Видання "Спортарена" з посиланням на джерела пише, що після важкого переговорного процесу телеканал "Інтер" все-таки придбав пакет трансляцій чемпіонату світу у національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ).

Офіційне підтвердження цієї інформації має надійти трохи пізніше, коли будуть врегульовані останні деталі угоди.

Нагадаємо, що НГТУ викупила права на показ ЧС-2018 ще в 2010 році, але згодом відмовилася показувати турнір з політичних міркувань. Керівник громадського телебачення Зураб Аласанія говорив, що показ чемпіонату в Росії призведе до таких репутаційних втрат, що НСТУ "досить швидко може настати капець".

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Телеканал "Інтер", у свою чергу, вже неодноразово стикався із невдоволенням патріотичних кіл з приводу своєї редакційної політики. Останній такий випадок пов'язаний з концертом до Дня перемоги над нацизмом.

Відзначимо, що "Інтер" належить Сергію Льовочкіну, Дмитру Фірташу і Валерію Хорошковському.