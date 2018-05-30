"Інтер" покаже російський ЧС-2018, - ЗМІ
Видання "Спортарена" з посиланням на джерела пише, що після важкого переговорного процесу телеканал "Інтер" все-таки придбав пакет трансляцій чемпіонату світу у національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ).
Офіційне підтвердження цієї інформації має надійти трохи пізніше, коли будуть врегульовані останні деталі угоди.
Нагадаємо, що НГТУ викупила права на показ ЧС-2018 ще в 2010 році, але згодом відмовилася показувати турнір з політичних міркувань. Керівник громадського телебачення Зураб Аласанія говорив, що показ чемпіонату в Росії призведе до таких репутаційних втрат, що НСТУ "досить швидко може настати капець".
Читайте також: Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?
Телеканал "Інтер", у свою чергу, вже неодноразово стикався із невдоволенням патріотичних кіл з приводу своєї редакційної політики. Останній такий випадок пов'язаний з концертом до Дня перемоги над нацизмом.
Відзначимо, що "Інтер" належить Сергію Льовочкіну, Дмитру Фірташу і Валерію Хорошковському.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”"Я весь час чекав, коли зі Сходу прийде знову великий "писець" і можна буде все залишити, та поїхати рубитися, як в 2014. Але цього не сталося і якось я помітив, що всі мої думки займає м’ясо"
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто