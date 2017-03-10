Інтернет-трафік з Північної Кореї почав йти через Росію

Раніше весь інтернет-трафік з КНДР йшов через китайського провайдера China Unicom, з яким Пхеньян співпрацює ще з 2010 року

З початку жовтня російська компанія "Транстелеком" (ТТК), що є дочірньою структурою РЗ (Російські залізниці), надає доступ в інтернет Північній Кореї.

Про це повідомила дослідницька компанія Dyn Research, передає DW.

Аналітики встановили, що раніше весь інтернет-трафік з КНДР йшов через китайського провайдера China Unicom, з яким Пхеньян співпрацює ще з 2010 року. Але з 1 жовтня більше половини північнокорейських інтернет-з'єднань встановлюються через мережі ТТК.

Експерт компанії FireEye, що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, Брайс Боланд припустив, що підключення через Росію дозволить КНДР краще координувати кібератаки, які зазвичай йдуть ззовні Північної Кореї.

У російській компанії заявили, що ТТК з 2009 року має стик магістральних мереж зв'язку з Північною Кореєю за договором з Korea Posts and Telecommunications Corp і що нових угод сторони не укладали. Представник ТТК заявив, що, за умовами договору, російський оператор зв'язку може призупинити надання послуг КНДР "в разі несумлінного і неправомірного використання ресурсів - спам, злочинна активність, хакерські атаки та інше".

У компанії також заявили, що її послуги не підпадають під санкції ООН, накладені на Пхеньян.

Нагадаємо, Північна Корея домоглася "швидкого прогресу" в розвитку ядерної зброї за останні роки, заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії при ООН Юкія Амано

Нагадаємо, президент Дональд Трамп попередив Північну Корею, що будь-який удар США буде "руйнівним" для Пхеньяна.

Відзначимо, що північнокорейський сайт DPRK Today опублікував відеоролик, на якому показано нібито "знищення" американських літаків і авіаносця.

Раніше глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатах після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".

Президент США Дональд Трамп не забарився з відповіддю та різко відреагував на погрози глави МЗС КНДР Лі Йонг Хо на Генеральній Асамблеї ООН.

"Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленької людини-ракети (Кім Чен Ина - ред), їм настане кінець", - написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, що влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Нещодавно з'явилася інформація, що Північна Корея може розглянути можливість випробування водневої бомби в Тихому океані.