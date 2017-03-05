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Інтерпол більше не шукає голову адміністрації Януковича

Рішення прийняла Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії
Інтерпол зняв з розшуку ще одного чиновника часів Януковича – колишнього секретаря РНБО та главу АП – Андрія Клюєва.
Інтерпол більше не шукає голову адміністрації Януковича Андрій Клюєв. Фото: molbuk.ua

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, рішення прийняла Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії.

Тракало повідомив, що українське бюро передало отриману інформацію, а саме копію рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу, Генеральній прокуратурі України як органу досудового розслідування.

Колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв є одним із підозрюваниху справі про побиття учасників Євромайдану. За останньою інформацією, він перебуває в Росії.

25 січня 2017 року Печерський райсуд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування проти екс-секретаря РНБО, екс-глави АП Андрія Клюєва.

За версією слідства, у ніч проти 30 листопада 2013 року  Олександр Попов, будучи головою КМДА, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, начальником головного управління МВС у Києві Валерієм Коряком та іншими високопосадовцями, дав вказівку про завезення на Майдан Незалежності в місті Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки. Серед людей, причетних до розгону Євромайдану 30 листопада, називають не лише Сівковича і Коряка, але й секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього секретаря Ради національної безпеки й оборони, екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва.

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03 05 2017 22:36
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