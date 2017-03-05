Інтерпол більше не шукає Ставицького

Інтерпол припинив розшук екс-міністра енергетики часів Януковича - Едуарда Ставицького.

Про це повідомив його адвокат Юрій Іващенко на своїй сторінці Facebook.

"Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення про припинення розшуку Едуарда Ставицького. Сьогодні отримано офіційне підтвердження з Інтерполу і від Комісії з контролю за файлами Інтерполу, що скарга Едуарда Ставицького повністю задоволена, його кримінальне переслідування визнано політичним. Комісія взяла до уваги наші аргументи ", - повідомив він.

Ставицького оголосили в розшук два роки тому. Йому інкримінують розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Восени 2014 року стало відомо, що Ставицький живе в Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг. У травні 2016 року Ставицький це підтвердив і заявив, що отримав громадянство Ізраїлю.

Зазначимо, що Ізраїль проводить політику максимального захисту своїх громадян.