Інтерпол більше не шукає Ставицького
Про це повідомив його адвокат Юрій Іващенко на своїй сторінці Facebook.
"Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення про припинення розшуку Едуарда Ставицького. Сьогодні отримано офіційне підтвердження з Інтерполу і від Комісії з контролю за файлами Інтерполу, що скарга Едуарда Ставицького повністю задоволена, його кримінальне переслідування визнано політичним. Комісія взяла до уваги наші аргументи ", - повідомив він.
Ставицького оголосили в розшук два роки тому. Йому інкримінують розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Восени 2014 року стало відомо, що Ставицький живе в Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг. У травні 2016 року Ставицький це підтвердив і заявив, що отримав громадянство Ізраїлю.
Зазначимо, що Ізраїль проводить політику максимального захисту своїх громадян.
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