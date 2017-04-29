Інтерпол не буде розшукувати Яценюка за позовом Росії, - Аваков

Аваков заявив, що це клопотання є повним абсурдом і спробою політично мотивованого переслідування

Інтерпол РФ відмовив у клопотанні про оголошення в міжнародний розшук з метою арешту та подальшої екстрадиції до Росії колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

"Із задоволенням і повагою констатую, що Інтерпол - як адекватна і солідна міжнародна правова організація - відповідно до свого протоколу взяла до уваги моє звернення і відмовила в безглуздому клопотанні РФ", - написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Аваков також повідомив, що дане клопотання є повним абсурдом і спробою політично мотивованого переслідування.

"Запит РФ в Інтерпол заснований на ордері на арешт Яценюка, нібито виданих міським судом міста Єсентуки Ставропольського краю 3 березня 2017 року. Російські слідчі, як випливає з документа, підозрюють пана Яценюка в тому, що він (увага!) вогнем з автомата Калашникова вбив 30 і поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій в Грозному, Чеченської республіки", - написав міністр внутрішніх справ.

Також Арсен Аваков додав:

"Ці події, які нібито мали місце під час участі Арсенія Яценюка "озброєній банді "Мрія", у складі якої він брав участь в атаках на російських військовослужбовців" в Президентському дворі, на площі Хвилинка і на залізничній станції "Грізний" з 31 грудня 1994 по 2 січня 1995 року", - зазначив Аваков.

"Сподіваюся, що цей казус протверезить опившихся водою "Єсентуки" маргіналів! З іншого боку, впевнений, що складений фантазерами з російського Слідчого комітету інформаційний привід ще раз приверне увагу міжнародної громадськості до факту незаконного арешту та застосування тортур у російських в'язницях до Миколи Карпюку і Станіславу Клиху!", - прокоментував міністр.

Нагадаємо, що Росія направила в Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні запит про оголошення колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою його арешту та подальшої екстрадиції в РФ.

Раніше, слідчий комітет Росії направив в Есентукський міський суд Ставропольського краю клопотання про арешт екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.