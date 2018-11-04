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Інтерпол оголосив у міжнародний розшук керівників "Трейд Коммодіті"

Вадим Майко і Володимир Гарькавий розшукуються за підозрою у привласненні та розтраті майна
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук директора компанії "Трейд Коммодіті" Вадима Майка у справі про розкрадання коштів при постачаннях палива для потреб Міноборони.
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук керівників "Трейд Коммодіті" Фото: gazeta.dt.ua

Крім Майка оголошено в розшук і Володимира Гарькавого, який представляв компанію на засіданнях комісій з перегляду контрактних цін. Вказується, що Гарькавий також вів переговори з чиновниками від імені компанії, хоча станом на жовтень минулого року він не значився у штаті співробітників.

"За запитами НАБУ в листопаді 2017 року на облік Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про розшук з метою встановлення місцезнаходження цих двох громадян", - повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало, інформує "Дзеркало тижня"

Представник Нацполіції також додав, що Майко і Гарькавий розшукуються за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна).

Нагадаємо, що 9 листопада Апеляційний суд відпустив з-під домашнього арешту заступника голови Міністерства оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розтраті мільйонів з держбюджету.

2 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний західу вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Його захист подав апеляційну скаргу на це рішення.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті". 

Пізніше, підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня, відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

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11 04 2018 15:22
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