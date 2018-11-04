Інтерпол оголосив у міжнародний розшук керівників "Трейд Коммодіті"
Крім Майка оголошено в розшук і Володимира Гарькавого, який представляв компанію на засіданнях комісій з перегляду контрактних цін. Вказується, що Гарькавий також вів переговори з чиновниками від імені компанії, хоча станом на жовтень минулого року він не значився у штаті співробітників.
"За запитами НАБУ в листопаді 2017 року на облік Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про розшук з метою встановлення місцезнаходження цих двох громадян", - повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало, інформує "Дзеркало тижня".
Представник Нацполіції також додав, що Майко і Гарькавий розшукуються за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна).
Нагадаємо, що 9 листопада Апеляційний суд відпустив з-під домашнього арешту заступника голови Міністерства оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розтраті мільйонів з держбюджету.
2 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний західу вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.
Його захист подав апеляційну скаргу на це рішення.
11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.
У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті".
Пізніше, підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.
16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.
Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня, відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности