У бюро Інтерполу спростували інформацію про розшук картин з кримського музею

Відомство ще не визначилося оголошувати картини з Сімферопольського музею в розшук чи ні

Картини з Музейного фонду України митців XVIII-XIX століття, які в березні 2014 року передали в Сімферопольський художній музей, не перебувають у міжнародному розшуку Інтерполу.

"ГПУ тільки надіслало нам через відповідний підрозділ Національної поліції запит про оголошення в розшук. А питання про його оголошення зараз вирішується на рівні Києва. Ми не вирішуємо, що робити. Ми дивимося, наскільки це звернення до нас відповідає стандартам і умовам для того, щоб який-небудь об'єкт мистецтва оголошувався в розшук", – розповів начальник департаменту Інтерполу і Європолу НПУ Василь Неволя виданню "Крим.Реалії".

При цьому він не зміг відповісти на запитання, коли його відомство визначиться: оголошувати картини з Сімферопольського музею в розшук чи ні.

Раніше повідомляли, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 52 картини Музейного фонду України, які в 2014 році незаконно передали в Сімферопольський художній музей.

Як повідомляв iPress.ua, у липні минулого року з Феодосійської галереї Айвазовського вивезли 38 картин на виставку в Третьяковській галереї у Москві.

За даними українського Мінкульту, в музейних фондах анексованого Росією Криму станом на 1 січня 2014 року зберігалося 925 тис 916 одиниць музейних експонатів, а в Севастополі їх було 321 тис 444 одиниць.

Гаазька конвенція, яка була ратифікована і Україною, і Росією, забороняє вивезення та експлуатацію культурних об'єктів на окупованих територіях і зобов'язує повернути цінності, якщо вони були звідти вивезені.