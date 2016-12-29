Інтерпол оголосив у розшук десятки "тітушок", – керівник Укрбюро

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук десятки "тітушок", які вчиняли злочини проти активістів Євромайдану.

Про це розповів начальник Робочого апарату Укрбюро Інтерполу Василь Неволя.

"Друга категорія – це цивільні особи, які не були представниками влади, але брали активну участь у розгоні протестувальників на Майдані, це – так звані "тітушки". Так от, щодо представників влади є питання, а щодо "ті тушок", то, у принципі, практично всі вони оголошені у міжнародний розшук", – сказав він в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Неволі, переважна більшість "тітушок", які вчиняли злочини проти активістів Євромайдану, переховуються від українського правосуддя на окупованих Росією українських територіях та на території самої РФ.

На запитання, яка саме кількість "тітушок" сьогодні значиться в міжнародному розшуку, Неволя сказав, що йдеться про "десятки" людей.

Як відомо, Неволя також розповів, що в січні Інтерпол розглядатиме скарги Віктора Януковича і його оточення, якими ті оскаржили свій міжнародний розшук.