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Інтерпол оголосив у розшук колишніх посадовців СК "Оранта"

У 2008 році за організованою підозрюваними схемою відбулася передача підконтрольній їм фірмі прав на товарні знаки НАСК "Оранта"
Колишні голова наглядової ради НАСК "Оранта" Олег Спілка і член наглядової ради Олександр Тимінський на прохання України оголошені Інтерполом в міжнародний розшук.
Інтерпол оголосив у розшук колишніх посадовців СК "Оранта" Фото: sostav.ua

Спілка і Тимінський звинувачуються в розкраданні майна НАСК "Оранта" на суму понад 10 млн доларів, інформує "Економічна Правда" з посиланням на юридичну фірму "Ілляшев та Партнери".

Згідно з матеріалами кримінального провадження, в 2008 році за організованою підозрюваними схемою відбулася передача підконтрольній їм фірмі прав на товарні знаки НАСК "Оранта".

"Ціна угоди становила 6 млн гривень. Два місяці по тому ті ж знаки були передані назад "Оранті" в оренду строком на п'ять років, за що страхова компанія заплатила понад 65 млн гривень", - йдеться в прес-релізі.

"У 2009 році за аналогічною схемою було проведено виведення коштів під час продажу і зворотної покупки НАСК "Оранта" частки в статутному капіталі ТОВ "Гарант-Асістанс", в результаті яких компанії було завдано збитків у розмірі 16 млн гривень", - повідомили в юридичній фірмі.

Правоохоронці висунули підозру зазначеним особам за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) з санкцією до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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20 04 2017 11:16
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