Інтерпол оголосив у розшук колишніх посадовців СК "Оранта"
Спілка і Тимінський звинувачуються в розкраданні майна НАСК "Оранта" на суму понад 10 млн доларів, інформує "Економічна Правда" з посиланням на юридичну фірму "Ілляшев та Партнери".
Згідно з матеріалами кримінального провадження, в 2008 році за організованою підозрюваними схемою відбулася передача підконтрольній їм фірмі прав на товарні знаки НАСК "Оранта".
"Ціна угоди становила 6 млн гривень. Два місяці по тому ті ж знаки були передані назад "Оранті" в оренду строком на п'ять років, за що страхова компанія заплатила понад 65 млн гривень", - йдеться в прес-релізі.
"У 2009 році за аналогічною схемою було проведено виведення коштів під час продажу і зворотної покупки НАСК "Оранта" частки в статутному капіталі ТОВ "Гарант-Асістанс", в результаті яких компанії було завдано збитків у розмірі 16 млн гривень", - повідомили в юридичній фірмі.
Правоохоронці висунули підозру зазначеним особам за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) з санкцією до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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