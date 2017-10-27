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Інтерпол оголосив у розшук українського суддю-хабарника Чауса

У прокуратурі чекають екстрадиції Чауса з Молдови в Україну, однак рішення має ухвалити президент Молдови
Інтерпол оголосив у розшук українського суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого звинувачують у хабарництві.
Інтерпол оголосив у розшук українського суддю-хабарника Чауса Фото: з вільних джерел

Його досьє з'явилося на сайті Міжнародної організації кримінальної поліції.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року НАБУ викрило суддю Дніпровського суду Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабара вилучили скляну банку, куди Чаус сховав гроші. Суддю не затримали, адже згідно з Конституцією у нього є суддівський імунітет.

У листопаді Чаус був оголошений в міжнародний розшук з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну.

Відомо, що Чаус ховається в Молдові, де проти нього застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за незаконний перетин молдавсько-українського кордону.

У прокуратурі чекають екстрадиції Чауса з Молдови в Україну, однак рішення має ухвалити президент Молдови.

У Молдові Чаус намагався отримати політичний притулок, проте йому в цьому було відмовлено.

Суддя Чаус відомий своїми справами проти Автомайдану, а також процесом проти лідера "Укропу" Геннадія Корбана та скасуванням розшуку колишнього нардепа і бізнесмена Юрія Іванющенка.

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27 10 2017 09:32
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