Інтерпол оголосив у розшук українського суддю-хабарника Чауса
Його досьє з'явилося на сайті Міжнародної організації кримінальної поліції.
Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року НАБУ викрило суддю Дніпровського суду Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабара вилучили скляну банку, куди Чаус сховав гроші. Суддю не затримали, адже згідно з Конституцією у нього є суддівський імунітет.
У листопаді Чаус був оголошений в міжнародний розшук з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну.
Відомо, що Чаус ховається в Молдові, де проти нього застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за незаконний перетин молдавсько-українського кордону.
У прокуратурі чекають екстрадиції Чауса з Молдови в Україну, однак рішення має ухвалити президент Молдови.
У Молдові Чаус намагався отримати політичний притулок, проте йому в цьому було відмовлено.
Суддя Чаус відомий своїми справами проти Автомайдану, а також процесом проти лідера "Укропу" Геннадія Корбана та скасуванням розшуку колишнього нардепа і бізнесмена Юрія Іванющенка.
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