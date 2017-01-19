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Інтерпол розгляне питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26 - 29 січня

Комісія Інтерполу вивчає питання відновлення розшуку Януковича через активну позицію його адвокатів
Інтерпол планує розглядати питання відновлення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича в період з 26 до 29 січня.
Інтерпол розгляне питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26 - 29 січня Віктор Янукович

Про це в ході конференції розповів начальник Укрбюро Василь Неволя, повідомляють "Українські новини".

"Я так думаю, що до кінця поточного місяця буде рішення. Засідання комісії з контролю за файлами Інтерполу буде 26 - 29 січня. За інсайдерською інформацією, це питання буде розглянуто", - сказав він.

За його словами, комісія Інтерполу тривалий час вивчає питання відновлення міжнародного розшуку Януковича через активну позицію його адвокатів в цьому питанні.

У робочому апараті Українського бюро Інтерполу раніше повідомляли, що Янукович є в розшуку Інтерполу, але публічний доступ до файлу обмежений на час розгляду поданої Януковичем і його захисниками скарги про оголошення в розшук українською стороною з політичних мотивів.

Нагадаємо, що Інтерпол видалив із рубрики розшукуваних файл з даними Януковича у січні 2016 року.

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