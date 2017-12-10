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Інтерпол співпрацюватиме з "Лабораторією Касперського" попри звинувачення США

В організації немає зауважень до програмістів
Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) і російська "Лабораторія Касперського" підписали нову угоду про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю
Інтерпол співпрацюватиме з "Лабораторією Касперського" попри звинувачення США Фото: grenka.ua

Про це повідомляє ВВС.

Першу таку угоду вони уклали в 2014 році. Відтоді, відзначається в повідомленні Інтерполу, фахівці "Лабораторії Касперського" регулярно ділилися інформацією про нові кіберзагрози з правоохоронними органами країн, що входять в організацію.

Так, експерти "Лабораторії Касперського" брали участь в операціях з ліквідації ботнетів - мереж заражених комп'ютерів, якими можна управляти дистанційно без відома власників, відмітили в Інтерполі.

Співробітникам міністерства оборони США хотіли заборонити використання програмного забезпечення, розробленого "Лабораторією Касперського", через побоювання, що російська компанія може бути схильна до впливу Кремля.

Після цього "Лабораторія Касперського" заявила, що готова розкрити владі США вихідний код програми, аби розвіяти підозри американської влади щодо зв’язків компанії з російським Кремлем.

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12 10 2017 21:26
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