Інтерпол у Франції затримав організатора "тітушок", який керував Крисіним
Про це "Українській правді" повідомив глава МВС Арсен Аваков.
За його словами, МВС отримало офіційне підтвердження затримання Саркісяна у Франції.
Армен Саркісян був затриманий на дорозі під час перевірки документів. Щодо нього обраний запобіжний захід - особисте зобов'язання виконувати усі судові приписи до 19 травня. До цього часу ГПУ має надіслати документи щодо його екстрадиції в Україну.
Аваков нагадав, що українські слідчі вважають Саркісяна одним із організаторів груп "тітушок", які нападали і вбивали людей під час Євромайдану. Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна. Нещодавно заарештований Юрій Крисін був його "підшефним".
"Французькі колеги за нашим запитом затримали Саркісяна. Правда, він представився громадянином Вірменії, хоча український паспорт у нього також є і отримав він його раніше за вірменський", - розповів Аваков.
Щодо Саркісяна є й інші кримінальні епізоди, зокрема щодо організації вибухів та інших злочинів.
У лютому 2015 року правоохоронці встановили особи керівників злочинних груп, які вербували "тітушок" для боротьби з активістами Євромайдану, серед них був Армен Саркісян, який координував групи "тітушок".
Саркісяна вважають близьким до нардепа Юрія Іванющенка.
Після Майдану Саркісян втік з України і переховувався у Росії.
До слова, сам Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія.
Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.
За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію "Народна АЗС" у Києві в районі аеропорту "Жуляни" 5 травня 2016 року.
Нагадаємо, що 26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін. Там Крисіна облили зеленкою.
26 березня суд щодо Крисіна вкотре перенесли - цього разу через скаргу на прокурора.
Юрія Крисіна звинувачують у ч. 4, 5 статті 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ст. 340 Кримінального Кодексу, а Сергія Чемеса - в ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 ККУ. У справі троє потерпілих.
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