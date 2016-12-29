Інтерпол в січні розгляне скарги Януковича і компанії

Комісія з контролю за файлами Інтерполу 23-26 січня 2017 року розгляне скарги всіх топ-чиновників часів Януковича на оголошення їх у міжнародний розшук з ініціативи України.

Про це розповів начальник Робочого апарату Укрбюро Інтерполу Василь Неволя.

"Файли Януковича, Захарченка, Клюєвих, Арбузова, Клименка, Курченка – абсолютно всі, кого ви відносите до категорії топ-посадовців колишнього режиму. Вони всі вже навчилися звертатися до Комісії, і всі оскаржують свій розшук", – сказав він, відповідаючи на питання, які справи громадян України плануються до розгляду, пише "Укрінформу".

За його словами, ці чиновники також "навчилися" звертатися до "адвокатів Російської Федерації та інших країн, які добре розуміють процедуру і добре орієнтуються в системі прийняття рішень, а також підставах для прийняття рішень щодо оголошення в міжнародний розшук".

Крім цього, на цьому засіданні члени комісії також мають розглянути скаргу депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка, який звинувачується в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням" на суму близько 3 млрд грн.

Неволя пояснив, що кожен, хто звертається до Комісії з контролю за файлами Інтерполу, як правило, скаржиться на порушення вимог статті 3 Статуту організації. Зокрема, апелянти підкреслюють "політичні мотиви переслідування".

"Онищенко теж таким же шляхом пішов, тобто він апелює до того, що те, що йому інкримінується, не є кримінально караними діями, а справа має переважно домінуючий політичний характер", – зазначив він.

Як відомо, Інтерпол видалив із рубрики розшукуваних файл з даними Януковича у січні 2016 року.