Інтерпол відмовився розшукувати Онищенка

Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.

Відповідну інформацію повідомив речник Нацполіції Ярослав Таркало, інформує "Українська правда".

За його словами, Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення відмовити в оголошенні у розшук Онищенка.

Цю інформацію українське бюро Інтерполу передало в НАБУ.

Водночас сам Онищенко в коментарі "Українській правді" зазначив, що поки нічого не знає про рішення Інтерполу.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.