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Інтерпол відмовився розшукувати Онищенка

Інформацію українське бюро Інтерполу передало в НАБУ
Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.
Інтерпол відмовився розшукувати Онищенка Олександр Онищенко. Фото: zn.ua

Відповідну інформацію повідомив речник Нацполіції Ярослав Таркало, інформує "Українська правда".

За його словами, Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення відмовити в оголошенні у розшук Онищенка.

Цю інформацію українське бюро Інтерполу передало в НАБУ.

Водночас сам Онищенко в коментарі "Українській правді" зазначив, що поки нічого не знає про рішення Інтерполу.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.

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03 05 2017 21:35
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