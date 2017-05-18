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Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-главу Нацбанку Арбузова

Колишньому в.о. прем'єра відразу ж пред'явили нові звинувачення
Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра, екс-голову Національного банку України Сергія Арбузова, заявив його адвокат Сергій Ковальов.
Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-главу Нацбанку Арбузова Сергій Арбузов. Фото: job-sbu.org

"Інтерпол скасував міжнародний розшук Арбузова. Тим самим Інтерпол поновив його право на вільне пересування. Цьому рішенню передувало рішення комісії з контролю за файлами Інтерполу", - сказав Ковальов на брифінгу в четвер у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами адвоката, нова підозра, висунена Арбузову напередодні, пов'язана з небажанням Генпрокуратури "миритися з поразкою".

"Не бажаючи миритися з поразкою, Генпрокуратура оголосила підозру нашому клієнтові у справі "Укртелекому". За допомогою цієї підозри вони намагаються знову домогтися оголошення Арбузова в розшук. Справі "Укртелекому" три роки, раніше наш підзахис.

Раніше ГПУ підтвердила арешт $49,3 млн на рахунках Арбузова у Латвії. Натомість, захист колишнього віце-прем'єра заявляв, що має докази відсутності в Латвії банківських рахунків свого підзахисного.

Нагадаємо, фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж картини та скульптури, що перебувають на балансі АТ "КБ "Експобанк".

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