Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-главу Нацбанку Арбузова
"Інтерпол скасував міжнародний розшук Арбузова. Тим самим Інтерпол поновив його право на вільне пересування. Цьому рішенню передувало рішення комісії з контролю за файлами Інтерполу", - сказав Ковальов на брифінгу в четвер у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами адвоката, нова підозра, висунена Арбузову напередодні, пов'язана з небажанням Генпрокуратури "миритися з поразкою".
"Не бажаючи миритися з поразкою, Генпрокуратура оголосила підозру нашому клієнтові у справі "Укртелекому". За допомогою цієї підозри вони намагаються знову домогтися оголошення Арбузова в розшук. Справі "Укртелекому" три роки, раніше наш підзахис.
Раніше ГПУ підтвердила арешт $49,3 млн на рахунках Арбузова у Латвії. Натомість, захист колишнього віце-прем'єра заявляв, що має докази відсутності в Латвії банківських рахунків свого підзахисного.
Нагадаємо, фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж картини та скульптури, що перебувають на балансі АТ "КБ "Експобанк".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану