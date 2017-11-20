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Інтерпол зняв з розшуку екс-главу МВС Захарченка

Горбатюк пояснив, що Інтерпол відмовляється оголошувати в розшук усіх фігурантів "справи Майдану"
Минулого місяця Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка, які в Україні звинувачуються у розтраті грошових коштів.
Інтерпол зняв з розшуку екс-главу МВС Захарченка Віталій Захарченко. Фото: ukrinform.ua

"Буквально місяць тому були зняті з міжнародного розшуку за звинуваченням у розтраті грошових коштів колишній міністр внутрішніх справ Захарченко та його заступник Ратушняк", - повідомляє начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв'ю виданню "Фокус".

Горбатюк пояснив, що Інтерпол відмовляється оголошувати в розшук всіх фігурантів "справи Майдану", вказуючи, що ці злочини здійснювалися в умовах зміни влади, отже, можуть бути політичними переслідуваннями. За його словами, це стосується тільки тих, хто так або інакше пов'язаний з владою - від "беркутівця" до керівництва країни, а ось "титушки" в розшук потрапляють. 

Крім цього, він додав, що Україна вже не один рік пише їм листи з цього приводу, але чіткої відповіді не отримує.

"Нещодавно зіткнулися навіть з відмовою виставляти розшукуваних з так званої синьої картою. Червона картка означає, що всі країни Інтерполу повинні затримувати таку людину, а синя - просто повідомляти про його переміщення. Адже у нас з багатьма країнами, в тому числі європейськими, є двосторонні домовленості про екстрадицію. І коли ми дізнаємося, що підозрюваний в'їхав в якусь країну, просимо владу цієї країни затримати його, надаючи необхідні документи. Але нам відмовили навіть у цьому, причому в українському, а не в центральному офісі Інтерполу, з тією ж мотивацією", - підкреслив Горбатюк.

Нагадаємо, що Господарський суд Київської області визнав недійсним рішень виконкому щодо земельної ділянки в селі Підгірці, що належала екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку.

Генеральна прокуратура має намір просити Росію дозволити проведення допиту колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка по відеозв'язку.

Раніше Генпрокуратура розповіла, проти кого з оточення екс-президента Віктора Януковича відкрила кримінальні провадження і чому розслідування зупинено.

 

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20 11 2017 15:37
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