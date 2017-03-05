Інтерпол зняв з розшуку Януковича
Відповідну заяву з посиланням на юридичну фірму Joseph Hage Aaronson зробив прес-секретар Януковича Юрій Кірасір на своїй сторінці у Facebook.
"Інтерпол своєю постановою, прийнятою на сесії 27 лютого - 3 березня 2017 року, видалив із своїх баз даних Червоне повідомлення, опубліковане в липні 2015 року стосовно президента Віктора Януковича, і дані, що містяться в його файлах стосовно сина президента Януковича, Олександра Януковича. Інтерпол підтвердив, що на президента Віктора Януковича і на його сина Олександра Януковича, не поширюються Червоне повідомлення Інтерполу або Спеціальний запит про арешт, і що вони не відомі по базах даних Інтерполу", - йдеться в документі.
Нагадаємо, що Інтерпол видалив із рубрики розшукуваних файл з даними Януковича у січні 2016 року.
Згодом стало відомо, що Інтерпол планує розглядати питання відновлення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича в період з 26 до 29 січня.
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