Інтерпол зняв з розшуку Януковича

Дані про Януковича і його сина Олександра відсутні в базі Інтерполу

Інтерпол документально підтвердив, що зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

Відповідну заяву з посиланням на юридичну фірму Joseph Hage Aaronson зробив прес-секретар Януковича Юрій Кірасір на своїй сторінці у Facebook.

"Інтерпол своєю постановою, прийнятою на сесії 27 лютого - 3 березня 2017 року, видалив із своїх баз даних Червоне повідомлення, опубліковане в липні 2015 року стосовно президента Віктора Януковича, і дані, що містяться в його файлах стосовно сина президента Януковича, Олександра Януковича. Інтерпол підтвердив, що на президента Віктора Януковича і на його сина Олександра Януковича, не поширюються Червоне повідомлення Інтерполу або Спеціальний запит про арешт, і що вони не відомі по базах даних Інтерполу", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що Інтерпол видалив із рубрики розшукуваних файл з даними Януковича у січні 2016 року.

Згодом стало відомо, що Інтерпол планує розглядати питання відновлення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича в період з 26 до 29 січня.