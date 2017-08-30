"Інтерсіті", які курсують з України до Польщі, змінять маршрут на 11 днів

З 16 до 27 жовтня швидкісні поїзди "Інтерсіті+" Київ–Перемишл курсуватимуть лише до станції Медика у Польщі та Львів.

"З 16 по 27 жовтня 2017 року, у зв’язку з проведенням робіт з модернізації залізничної лінії на території Польщі, рух поїздів по колії 1520 мм на дільниці Перемишль – Хурко не здійснюватиметься. ПАТ "Укрзалізниця" звертає увагу пасажирів, що в зазначений період швидкісні поїзди Інтерсіті+, які курсують з України до Польщі, обмежуватимуть маршрут прямування до станції Медика (Польща) та до Львова", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Вказується, що для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку пасажирів на автобуси до Перемишля та в зворотному напрямку.

"Другий поїзд Інтерсіті+ до Польщі - №716/715 Київ – Перемишль – Київ через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль – у період з 16 по 27 жовтня курсуватиме чинним розкладом, але з обмеженням маршруту до ст. Львів", - повідомили в УЗ.

Нагадаємо, що потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.

У четвер, 24 серпня, почав курсувати другий поїзд Київ - Перемишль через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.