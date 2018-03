Інвестбанкір Порошенка купив частку російської Burger King, - ЗМІ

Кіпрська компанія Xomeric, пов'язана з групою ICU банкірів Макара Пасенюка і Костянтина Стеценка, стала найбільшим акціонером Burger King у Росії.

Згідно з матеріалами кіпрського реєстру компаній, наприкінці лютого 2018 року структура власності головної для мережі Burger King у Росії компанії - Burger King Russia (Cyprus) Ltd - змінилася. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на російський "РБК".

Власником 16,62% російського бізнесу стала зареєстрована на Кіпрі компанія Xomeric Holdings Ltd. За підсумками операції частка Xomeric зросла з 18,4 до 35,02%, і тепер це найбільший акціонер компанії.

Продавцем пакету виступила структура ВТБ. У прес-службі ВТБ підтвердили "частковий продаж частки в компанії". Після угоди з Xomeric структурі ВТБ належать 19,98% Burger King Russia.

Новий найбільший акціонер Burger King у Росії пов'язаний з інвесткомпанією ICU. Засновником Xomeric Holdings Ltd виступає зареєстрована на Британських Віргінських островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Ліцензію на управління фондами в інтересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd має зареєстрована на тих самих островах ICU Investment Management Ltd.

Представник групи ICU відмовився коментувати між фондом зі своєї структури і російськими закусочними Burger King.

Нагадаємо, що група ICU створена у 2006 році, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард" і КУА-АПФ "Трійка Діалог Україна".

Співвласником і головою ради директорів групи була екс-голова НБУ Валерія Гонтарева. Після призначення на посаду Гонтарева продала свою частку в ICU, а партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

7 січня телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, згідно з яким вивести 1,5 мільярда доларів з України екс-президенту Януковичу допомогла компанія ICU. При цьому генпрокурор Юрій Луценко спростував будь-які незаконні дії компанії.

Після Революції гідності компанія ICU стала відомою не тільки в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин отримав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.