Інвестфонд Порошенка продав завод "Кузня на Рибальському"

Інвестфонд "Прайм Ессетс Капітал" Петра Порошенка і "ВІК" Ігоря Кононенка в четвер підписали документи про продаж суднобудівельного заводу "Кузня на Рибальському" компанії "Евінз лімітед".

"Вартість проданих акцій є комерційною таємницею. Кошти від покупця надходитимуть юридичним особам продавців окремими траншами згідно з узгодженим сторонами графіком", - ідеться в повідомленні інвестфондів, інформує "Інтерфакс-Україна".

Підготовку та підписання угод супроводжувала міжнародна аудиторська група Ernst & Young.

"Кузня на Рибальському" (раніше - "Ленінська кузня") - одне з основних підприємств Судпрому України, де в умовах зовнішньої агресії освоюється виробництво нових розробок оборонного призначення, серед яких гранатомет УАГ-40, бойові модулі для бронетехніки, бронемашини тощо.

У 1991-2002 роках на потужностях суднобудівного побудований корвет ВСМУ "Тернопіль". З 2004 року розпочато будівництво бронекатерів проекту "Гюрза" для Держприкордонслужби, з 2012 року - бронекатерів "Гюрза-М" на замовлення Міноборони, з 2016-го - десантних катерів "Кентавр".

Основним акціонером приватизованого в 1995 році суднозаводу виступає ПАТ "Недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Прайм Ессетс Капітал" президента Петра Порошенка. Йому належить 73,9% акцій. Ще 20,1% акцій опосередковано контролюється Ігорем Кононенком (через ЗНКІФ "Вік").

Наприкінці вересня прес-секретар Порошенка повідомив, що "Прайм Ессетс Капітал" досяг принципової угоди про продаж заводу "Кузня на Рибальському" вітчизняному покупцеві. "Евінз Лімітед" - частина групи ТАС Сергія Тігіпка.