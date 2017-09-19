Інвестори з Австрії, ОАЕ та Туреччини цікавляться українськими банками, - НБУ
Про це заявив виконуючий обов’язки голови НБУ Яків Смолій в інтерв’ю Економічній правді.
"Заходили до нас турецькі інвестори, інвестори з Еміратів, з Австрії приходили. Хтось когось приводив, показував, що от я представляю таку групу, я готовий заходити. Тобто, ринком банківським цікавляться", - сказав він.
Смолій повідомив, що групи інвесторів як консультувалися, так і подавали документи на придбання банків.
На питання, про які банки йде мова, Смолій відповів:
"Йдеться про тих, хто сьогодні на ринку — хто потребував докапіталізації або ті, що вже докапіталізовані — ними цікавляться".
Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги шести українських банків слідом за недавнім підвищенням суверенного рейтингу України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат