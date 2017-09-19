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Інвестори з Австрії, ОАЕ та Туреччини цікавляться українськими банками, - НБУ

Групи інвесторів як консультувалися, так і подавали документи на придбання банків
Потенційні інвестори з різних країн світу консультуються щодо придбання українських банків.
Інвестори з Австрії, ОАЕ та Туреччини цікавляться українськими банками, - НБУ Фото: zn.ua

Про це заявив виконуючий обов’язки голови НБУ Яків Смолій в інтерв’ю Економічній правді.

"Заходили до нас турецькі інвестори, інвестори з Еміратів, з Австрії приходили. Хтось когось приводив, показував, що от я представляю таку групу, я готовий заходити. Тобто, ринком банківським цікавляться", - сказав він.

Смолій повідомив, що групи інвесторів як консультувалися, так і подавали документи на придбання банків.

На питання, про які банки йде мова, Смолій відповів:

"Йдеться про тих, хто сьогодні на ринку — хто потребував докапіталізації або ті, що вже докапіталізовані —  ними цікавляться".

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги шести українських банків слідом за недавнім підвищенням суверенного рейтингу України.

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19 09 2017 06:53
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