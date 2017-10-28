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Інженер Google стверджує, що через камеру iPhone можна таємно стежити за користувачами

Після того, як ви опублікуєте одне зображення або відео через додаток у соціальній мережі, ви надаєте повний доступ до камери
Інженер компанії Google Фелікс Краузе виявив проблему з налаштуваннями приватності в iOS, яка дозволяє програмам на iPhone вести приховану зйомку. Для цього достатньо через додаток отримати дозвіл від користувача на доступ до камери.
Інженер Google стверджує, що через камеру iPhone можна таємно стежити за користувачами Фото: marieclaire.ua

Дозвіл на використання камери дозволяє додатку:

  • робити фото і записувати відео з фронтальним і основний камер в будь-який час, коли воно активно,

  • вивантажувати цей контент практично в реальному часі,

  • запускати виявлення особи для розпізнавання міміки.

Все це може відбуватися без будь-яких повідомлень від смартфона. "Після того, як ви візьмете і опублікуєте одне зображення або відео через додаток у соціальній мережі, ви надаєте повний доступ до камери, і в будь-який час, коли додаток працює, додаток може використовувати камеру", - пояснює інженер.

Краузе продемонстрував виявлені особливості роботи системи дозволів iOS в відео на YouTube.

За його словами, скористатися цією вразливістю може будь-який розробник додатків. Є кілька способів вирішити проблему, але вони досить непрості. Наприклад, користуватися спеціальними чохлами, що блокують камери, або скасувати доступ до камери для всіх додатків.

Краузе повідомив Apple про проблему і надав рекомендації для її усунення, зокрема, він запропонував надавати програмам тимчасовий доступ до камери або ж повідомляти користувача про роботу камери.

Раніше, експерти з безпеки встановили, що Apple надала Uber дозвіл приховано стежити за власниками iPhone.
 

 

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28 10 2017 10:25
ТЕГИ: Google, iPhone, камера
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