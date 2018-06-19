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Інженерне облаштування державного кордону з Росією успішно виконується, - Бурбак

Критика ідеї облаштування державного кордону - це робота на агресора та Кремль
На Харківщині цього року завершать інженерне облаштування кордону з Росією. Паралельно тривають роботи у Сумській області.
Інженерне облаштування державного кордону з Росією успішно виконується, - Бурбак Фото: nfront.org.ua

"Хочу поінформувати вас, що проект інженерного облаштування кордону з Росією виконується навіть попри хронічне недофінансування. Вже цього року буде завершений державний кордон в Харківській області (протяжність ділянки - 270 км, з яких 220 кілометрів вже облаштовані). Паралельно продовжуються роботи в Сумській області",  -  заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з парламентської трибуни.

"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков днями особисто інспектував роботи. Необхідність реального кордону з Московією не викликає сумніву в українців. "Народний фронт" нікому не дозволить переглянути цю державну політику. Критика ідеї облаштування державного кордону - це робота на агресора та Кремль", - підкреслив Максим Бурбак.

Нагадаємо, що "Європейський вал" або "Стіна" - проект облаштування українського державного кордону з Росією. Він ініційований Кабінетом міністрів України під керівництвом Арсенія Яценюка в 2014 році. Проект розрахований до 2020 року і передбачає облаштування інженерними спорудами і системами спостереження.
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19 06 2018 14:20
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