Інженерне облаштування державного кордону з Росією успішно виконується, - Бурбак
"Хочу поінформувати вас, що проект інженерного облаштування кордону з Росією виконується навіть попри хронічне недофінансування. Вже цього року буде завершений державний кордон в Харківській області (протяжність ділянки - 270 км, з яких 220 кілометрів вже облаштовані). Паралельно продовжуються роботи в Сумській області", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з парламентської трибуни.
"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков днями особисто інспектував роботи. Необхідність реального кордону з Московією не викликає сумніву в українців. "Народний фронт" нікому не дозволить переглянути цю державну політику. Критика ідеї облаштування державного кордону - це робота на агресора та Кремль", - підкреслив Максим Бурбак.
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