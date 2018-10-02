Інженери російського ядерного центру затримані за майнінг криптовалют
Співробітники ядерного центру використовували для майнінга потужні службові комп'ютери, повідомляє DW.
Прес-служба Російського федерального ядерного центру в Сарові не повідомляє, скільки співробітників було затримано і які саме криптовалюти вони майнили.
"На наших підприємствах (такі спроби) будуть жорстко припинятися, це технічно безперспективна справа, яка тягне за собою кримінальну відповідальність", - заявили у прес-службі ядерного центру.
Майнінг - це обчислення для підтримки системи криптовалют, таких як біткоіни, за які дається винагорода. По суті це спосіб видобутку криптовалюти. Для цього необхідне потужне обладнання.
Нагадаємо, в Україні знайшли ферми для майнінгу криптовалют, кошти далі перераховували до ОРДЛО.
Правоохоронці виявили під час обшуку в Луцькому національному технічному університеті обладнання для нелегального майнінгу криптовалют.
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