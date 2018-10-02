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Інженери російського ядерного центру затримані за майнінг криптовалют

Для "виробництва" криптовалют на кшталт біткоіна потрібні дедалі потужніші комп'ютери
Кількох співробітників Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики в Нижньогородській області Росії було затримано 9 лютого за майнінг криптовалют на робочому місці.
Інженери російського ядерного центру затримані за майнінг криптовалют Фото: dw.com

Співробітники ядерного центру використовували для майнінга потужні службові комп'ютери, повідомляє DW.

Прес-служба Російського федерального ядерного центру в Сарові не повідомляє, скільки співробітників було затримано і які саме криптовалюти вони майнили.

"На наших підприємствах (такі спроби) будуть жорстко припинятися, це технічно безперспективна справа, яка тягне за собою кримінальну відповідальність", - заявили у прес-службі ядерного центру.

Майнінг - це обчислення для підтримки системи криптовалют, таких як біткоіни, за які дається винагорода. По суті це спосіб видобутку криптовалюти. Для цього необхідне потужне обладнання.

Нагадаємо,  в Україні знайшли ферми для майнінгу криптовалют, кошти далі перераховували до ОРДЛО.

Правоохоронці виявили під час обшуку в Луцькому національному технічному університеті обладнання для нелегального майнінгу криптовалют.
 

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10 02 2018 17:52
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