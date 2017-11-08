Новий iPhone8 буде зі скляним корпусом та без традиційної кнопки Home
Офіційна прем’єра нових iPhone відбудеться у вересні.
Всі нові телефони матимуть скляні корпуси, що дозволить Apple реалізувати в iPhone технологію бездротової зарядки. iPhone матиме екран без рамок, який розтягнеться на всю фронтальну панель.
У верхній частині дисплея буде динамік, датчик і камера, а замість кнопки Home iPhone отримає систему розпізнавання осіб, за допомогою якої буде здійснюватися розблокування.
Уінджет порівнює нові смартфони 7s і 7s Plus з нинішніми iPhone - моделями 7 і 7 Plus: вони будуть відрізнятися не тільки скляними корпусами, а й рамками - у "сімки" вони зроблені з матового алюмінію, а на наступників - з полірованої нержавіючої сталі.
Більше ніяких відмінностей зовні помітити не вдалося. Новий iPhone 8 за розмірами буде чимось середнім між 7s і 7s Plus.
Нагадаємо, у травні компанія Apple опублікувала звіт із результатами другого кварталу 2017 фінансового року, зазначивши падіння продажів Iphone.
У вересні минулого року Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою.
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