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Ірак і Туреччина проводять спільні військові навчання після курдського референдуму

Багдад і Анкара розпочали військові маневри на спільному кордоні
Ірак та Туреччина в вівторок, 26 вересня, розпочали спільні військові навчання на іраксько-турецькому кордоні. Маневри стартували наступного дня після суперечливого референдуму про незалежність, який відбувся в іракському Курдистані 25 вересня.
Ірак і Туреччина проводять спільні військові навчання після курдського референдуму Фото:www.apnews.com

Ірак виключив можливість переговорів із урядом Курдистану про незалежність регіону. З Анкари до Курдистану надійшли нові погрози.

Командувач іракського війська генерал-майор Отман аль-Ганмі назвав навчання "масштабними". Деталей він не повідомив, інформує DW

Іракський Курдистан перебуває під міжнародним тиском через референдум. Верховний суд Іраку оголосив плебісцит неконституційним. Сусіди - Іран та Туреччина - неодноразово різко критикували референдум. Проти виступали також ООН і США. У регіоні та світі побоюються, що прагнення іракських курдів до незалежності розпалить регіональну кризу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 26 вересня пригрозив застосувати "всі можливості" - економічні, безпекові, військові, - у відповідь на дії курдського регіонального уряду. На його думку, уряд Курдистану може втягнути регіон у "етнічну міжусобну війну", цитує Reuters. Напередодні Ердоган уже погрожував перекрити нафтопровід, за допомогою якого з півночі Іраку транспортується нафта за кордон. Туреччина - один із найзапекліших критиків прагнень іракського Курдистану до незалежності. Анкара боїться, що це посилить подібні настрої серед мільйонів турецьких курдів.

Референдум про незалежність не є зобов'язувальним. У курдському регіональному уряді хочуть використати його як аргумент у переговорах із центральним урядом у Багдаді про відділення багатого на нафту регіону. Водночас в уряді в Багдаді у вівторок заявили, що виключають можливість переговорів про незалежність Курдистану.

Нагадаємо, що явка виборців на курдському референдумі склала 72%. Із них, за попередніми результатами, понад 90% підтримали незалежність регіону. Остаточні результати підрахунку бюлетенів очікуються до середи.

 

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