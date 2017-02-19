ПОЛІТИКА НОВИНИІрак розпочинає масштабну операцію по визволенню західної частини Мосулу від бойовиків "Ісламського держави".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ірак оголосив про масштабну операцію по звільненню західної частини Мосулу від ІДІЛ
Військові переходять до нової фази військової операції
Фото: ЕРА
Відповідну заяву у телезверненні зробив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, інформує AFP.
"Ми розпочинаємо операцію по звільненню громадян від терору "Ісламської держави. Це нова фаза військової операції. Ми йдемо в Ніневію, аби звільнити західну частину Мосулу", - заявив міністр.
Нагадаємо, що на початку листопада минулого року іракські сили спеціального призначення увійшли до передмість Мосула і продовжили просування до його центру попри запеклий опір з боку бойовиків "Ісламської держави", які утримують місто.
Згодом армія Іраку призупинила військову операцію зі звільнення Мосула від терористів ІДІЛ, щоб зміцнити позиції в звільнених районах на сході міста.
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19 02 2017 10:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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