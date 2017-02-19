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Ірак оголосив про масштабну операцію по звільненню західної частини Мосулу від ІДІЛ

Військові переходять до нової фази військової операції
Ірак розпочинає масштабну операцію по визволенню західної частини Мосулу від бойовиків "Ісламського держави".
Ірак оголосив про масштабну операцію по звільненню західної частини Мосулу від ІДІЛ Фото: ЕРА

Відповідну заяву у телезверненні зробив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, інформує AFP.

"Ми розпочинаємо операцію по звільненню громадян від терору "Ісламської держави. Це нова фаза військової операції. Ми йдемо в Ніневію, аби звільнити західну частину Мосулу", - заявив міністр.

Нагадаємо, що на початку листопада минулого року іракські сили спеціального призначення увійшли до передмість Мосула і продовжили просування до його центру попри запеклий опір з боку бойовиків "Ісламської держави", які утримують місто.

Згодом армія Іраку призупинила військову операцію зі звільнення Мосула від терористів ІДІЛ, щоб зміцнити позиції в звільнених районах на сході міста.

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