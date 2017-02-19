Ірак оголосив про масштабну операцію по звільненню західної частини Мосулу від ІДІЛ

Ірак розпочинає масштабну операцію по визволенню західної частини Мосулу від бойовиків "Ісламського держави".

Відповідну заяву у телезверненні зробив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, інформує AFP.

"Ми розпочинаємо операцію по звільненню громадян від терору "Ісламської держави. Це нова фаза військової операції. Ми йдемо в Ніневію, аби звільнити західну частину Мосулу", - заявив міністр.

Нагадаємо, що на початку листопада минулого року іракські сили спеціального призначення увійшли до передмість Мосула і продовжили просування до його центру попри запеклий опір з боку бойовиків "Ісламської держави", які утримують місто.

Згодом армія Іраку призупинила військову операцію зі звільнення Мосула від терористів ІДІЛ, щоб зміцнити позиції в звільнених районах на сході міста.