Ірак та Іран підписали угоду про військову співпрацю
Про це повідомляє Reuters.
Міністр оборони Ірану Хосейн Дегхан та його іракський колега Ерфан аль-Хіялі підписали меморандум про взаєморозуміння, який також охоплює безпеку кордонів, логістику та навчання.
"Продовження співробітництва й обмін досвідом у боротьбі з тероризмом та екстремізмом, безпека кордонів, а також освітня, матеріально-технічна, технічна та військова підтримка є серед положень цього меморандуму", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що ірако-іранські зв'язки покращилися після повалення у 2003 році режиму Саддама Хуссейна, замість якого до влади в Іраку прийшов уряд шиїтів.
Іран переважно є шиїтською нацією.
Нагадаємо, в Державному департаменті США заявили, що Іран протягом 2016 року залишався "провідною державою-спонсором тероризму", що становить загрозу США та їх союзникам.
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