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Ірак та Іран підписали угоду про військову співпрацю

Меморандум про взаєморозуміння охоплює також безпеку кордонів, логістику та навчання
Ірак та Іран підписали угоду про активізацію військового співробітництва, а також боротьбу з "тероризмом та екстремізмом".
Ірак та Іран підписали угоду про військову співпрацю Фото: shutterstock.com

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Ірану Хосейн Дегхан та його іракський колега Ерфан аль-Хіялі підписали меморандум про взаєморозуміння, який також охоплює безпеку кордонів, логістику та навчання.

"Продовження співробітництва й обмін досвідом у боротьбі з тероризмом та екстремізмом, безпека кордонів, а також освітня, матеріально-технічна, технічна та військова підтримка є серед положень цього меморандуму", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ірако-іранські зв'язки покращилися після повалення у 2003 році режиму Саддама Хуссейна, замість якого до влади в Іраку прийшов уряд шиїтів.

Іран переважно є шиїтською нацією.

Нагадаємо, в Державному департаменті США заявили, що Іран протягом 2016 року залишався "провідною державою-спонсором тероризму", що становить загрозу США та їх союзникам.

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