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Ірак та Курдистан погодились припинити перестрілки

Угода поширюється на всі фронти
Іракські сили та сили Іракського Курдистану, які об'єднані з курдськими загонами "Пешмерга", погодилися щодо припинення вогню.
Ірак та Курдистан погодились припинити перестрілки Фото: afp.com

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на повідомлення міжнародної коаліції, яку очолюють США.

Речник міжнародної коаліції в Багдаді заявив, що угода про припинення вогню поширюється на всі фронти.

Рада Безпеки ООН у четвер закликала іракський уряд та керівництво Іракського Курдистану встановити графік переговорів щодо припинення конфлікту.

Напередодні іракські сили видали ультиматум уряду Іракському Курдистану щодо передачі під контроль ключового пункту перетину кордону "Ібрагім Халіл" з Туреччиною. Також вчора уряд Іраку повторив свою вимогу до регіональної влади Іракського Курдистану повністю скасувати результати вересневого референдуму про незалежність цього регіону.

Нагадаємо, що понад 100 тисяч курдів залишили іракське місто Кіркук після того, як його захопили іракські війська.

Раніше в Іракському Курдистані заявили про атаку урядових сил на їх позиції в Кіркуку.

Це сталося після того, як автономний курдський регіон Іраку направив туди шість тисяч бійців як підкріплення, що стало відповіддю на повідомлення про перекидання в цей район іракської армії з бронетехнікою.

Повернення Кіркука під контроль іракської армії пов’язане із референдумом курдів про незалежність, на якому курди підтримали відокремлення. Референдум не визнав ні Ірак, ні інші країни світу.

Довідка: Іракський Курдистан - курдське державне утворення у складі Іраку. Згідно конституції Іраку, курди мають статус широкої автономії. На сьогоднішній день Курдистан є єдиною стабільною і відносно благополучною частиною Іраку.

Курдські сили також контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.

"Демократичні сили Сирії" (SDF) – це об'єднання арабських підрозділів і курдських "Загонів народної самооборони" (YPG), яке користується підтримкою коаліції під проводом США. Нещодавно вони звільнили Ракку, яка була фактичною столицею ІДІЛ у Сирії.

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27 10 2017 16:20
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