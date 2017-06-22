ПОЛІТИКА НОВИНИІрак зняв заборону щодо експорту українського м'яса птиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ірак відновив імпорт української птиці
Заборона була введена у середині березня через спалахи пташиного грипу
Фото: huffingtonpost.com
Про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
Відзначається, що відповідна інформація надійшла від компетентного органу ветеринарної медицини Республіки Ірак.
Нагадаємо, що в середині березня заборона на поставки продукції птахівництва з усієї території України через спалахи пташиного грипу ввели Ірак, Китай, Катар, Ємен, Йорданія.
Принцип регіоналізації до поставок української продукції птахівництва застосували Гонконг, ЄС, Саудівська Аравія, ОАЕ. Заборона на поставки в ці країни стосується тільки тих українських областей, де були зафіксовані спалахи пташиного грипу.
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