Ірак відновив імпорт української птиці

Заборона була введена у середині березня через спалахи пташиного грипу

Ірак зняв заборону щодо експорту українського м'яса птиці.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Відзначається, що відповідна інформація надійшла від компетентного органу ветеринарної медицини Республіки Ірак.

Нагадаємо, що в середині березня заборона на поставки продукції птахівництва з усієї території України через спалахи пташиного грипу ввели Ірак, Китай, Катар, Ємен, Йорданія.

Принцип регіоналізації до поставок української продукції птахівництва застосували Гонконг, ЄС, Саудівська Аравія, ОАЕ. Заборона на поставки в ці країни стосується тільки тих українських областей, де були зафіксовані спалахи пташиного грипу.