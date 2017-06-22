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Ірак відновив імпорт української птиці

Заборона була введена у середині березня через спалахи пташиного грипу
Ірак зняв заборону щодо експорту українського м'яса птиці.
Ірак відновив імпорт української птиці Фото: huffingtonpost.com

Про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Відзначається, що відповідна інформація надійшла від компетентного органу ветеринарної медицини Республіки Ірак.

Нагадаємо, що в середині березня заборона на поставки продукції птахівництва з усієї території України через спалахи пташиного грипу ввели Ірак, Китай, Катар, Ємен, Йорданія.

Принцип регіоналізації до поставок української продукції птахівництва застосували Гонконг, ЄС, Саудівська Аравія, ОАЕ. Заборона на поставки в ці країни стосується тільки тих українських областей, де були зафіксовані спалахи пташиного грипу.

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