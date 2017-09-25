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Ірак закриває усі кордони з курдським регіоном

Наразі триває голосування на референдумі про незалежність регіону
Парламент Іраку проголосував за закриття усіх кордонів із Курдистаном.
Ірак закриває усі кордони з курдським регіоном Фото: AFP

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересня, в іракському Курдистані стартував референдум про незалежність регіону.

Близько 12 тисяч виборчих дільниць відкрилися о 8:00 за місцевим часом (збігається з київським), право голосу мають понад 5 мільйонів зареєстрованих виборців. Голосування триватиме 12 годин.

Попередні результати очікують протягом доби, хоча аналітики майже не сумніваються, що переважатиме відповідь "так".

 

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