ПОЛІТИКА НОВИНИПарламент Іраку проголосував за закриття усіх кордонів із Курдистаном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ірак закриває усі кордони з курдським регіоном
Наразі триває голосування на референдумі про незалежність регіону
Фото: AFP
Нагадаємо, у понеділок, 25 вересня, в іракському Курдистані стартував референдум про незалежність регіону.
BREAKING: #Iraq's parliament has voted to close all borders with the Kurdish region.— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) 25 вересня 2017 р.
Близько 12 тисяч виборчих дільниць відкрилися о 8:00 за місцевим часом (збігається з київським), право голосу мають понад 5 мільйонів зареєстрованих виборців. Голосування триватиме 12 годин.
Попередні результати очікують протягом доби, хоча аналітики майже не сумніваються, що переважатиме відповідь "так".
"Polls open for Iraqi Kurdistan independence vote" #AFP
A Kurdish Peshmerga battalion casts her vote in Arbil.
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