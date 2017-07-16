CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа інформацією представника іракської влади, ватажок "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді досі живий і переховується в Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ірак заперечує інформацію про смерть Аль-Багдаді
Абу Бакр аль-Багдаді досі живий і переховується в Сирії
Абу Бакр аль Багдаді. Фото: AP
Про це повідомляє Al Arabiya.
За словами директора служби розвідки і контртерористичних операцій МВС Іраку Абу Алі Басрі, ватажок ІД, як і раніше, живий і ховається на території Сирії.
При цьому представник іракської влади не зміг сказати, де саме перебуває ватажок терористів, проте припустив, що він покинув Ракку.
За його словами, іракська розвідка намагається відслідковувати всі пересування основних керівників "Ісламської держави".
Нагадаємо, 11 липня 2017 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" заявили про загибель свого ватажка Абу Бакра аль-Багдаді.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 07 2017 19:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа