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Ірак заперечує інформацію про смерть Аль-Багдаді

Абу Бакр аль-Багдаді досі живий і переховується в Сирії
За інформацією представника іракської влади, ватажок "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді досі живий і переховується в Сирії.
Ірак заперечує інформацію про смерть Аль-Багдаді Абу Бакр аль Багдаді. Фото: AP

Про це повідомляє Al Arabiya.

За словами директора служби розвідки і контртерористичних операцій МВС Іраку Абу Алі Басрі, ватажок ІД, як і раніше, живий і ховається на території Сирії.

При цьому представник іракської влади не зміг сказати, де саме перебуває ватажок терористів, проте припустив, що він покинув Ракку.

За його словами, іракська розвідка намагається відслідковувати всі пересування основних керівників "Ісламської держави".

Нагадаємо, 11 липня 2017 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" заявили про загибель свого ватажка Абу Бакра аль-Багдаді.

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16 07 2017 19:00
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