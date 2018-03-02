CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Іраку заявила в суботу, 3 лютого, про початок масштабної військової операції в західній провінції Анбар уздовж кордону із Саудівською Аравією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ірак заявляє про початок масштабної зачистки від залишків "Ісламської держави"
В операції беруть участь підрозділи іракської армії, бійці місцевих племен та авіація коаліції з США
Фото: afp.com
Метою операції є зачищення пустельної території від залишків бойовиків "Ісламської держави" (ІД), пише DW. В операції беруть участь підрозділи іракської армії, бійці місцевих племен, а також авіація коаліції під проводом США.
Військові заявляють, що в перші години операції було захоплено десятки вибухових пристроїв та транспортних засобів, які належали ісламістам.
Нагадаємо, у грудні 2017-го прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді оголосив про "кінець війни" в Іраку проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).
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03 02 2018 21:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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