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Ірак заявляє про початок масштабної зачистки від залишків "Ісламської держави"

В операції беруть участь підрозділи іракської армії, бійці місцевих племен та авіація коаліції з США
Влада Іраку заявила в суботу, 3 лютого, про початок масштабної військової операції в західній провінції Анбар уздовж кордону із Саудівською Аравією.
Ірак заявляє про початок масштабної зачистки від залишків "Ісламської держави" Фото: afp.com

Метою операції є зачищення пустельної території від залишків бойовиків "Ісламської держави" (ІД), пише DW. В операції беруть участь підрозділи іракської армії, бійці місцевих племен, а також авіація коаліції під проводом США.

Військові заявляють, що в перші години операції було захоплено десятки вибухових пристроїв та транспортних засобів, які належали ісламістам.

Нагадаємо, у грудні 2017-го прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді оголосив про "кінець війни" в Іраку проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

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03 02 2018 21:00
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