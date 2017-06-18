Іракська армія розпочала наступ на останній осередок Ісламської Держави у Мосулі

У досі підконтрольній ІД частині міста перебувають близько 100 тисяч людей

Армія Іраку за підтримки союзників розпочала в неділю, 18 червня, атаку на позиції бойовиків "Ісламської держави" у старому місті Мосула.

Про це повідомляють інформагенції AFP та Reuters із посиланням на командування іракського війська, пише DW.

Ця частина Мосула – останній осередок ІД в Іраку. Там розташована і мечеть, у якій лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді проголосив у 2014 році "халіфат" в Іраку та Сирії.

За оцінками ООН, під контролем ІД у старому місті Мосула перебувають понад 100 тис. мирних мешканців. Їх використовують як "живий щит". У містян проблеми з доступом до питної води, харчів та медичної допомоги.

Бойовиків ІД зі східної частини Мосула іракське військо витіснило в січні 2017 року за підтримки авіації міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США. Іракська армія контролює і деякі західні райони міста.

Мосул – друге найбільше місто в Іраку після столиці Багдада. Наступ на нього з метою звільнення від ІД триває близько дев'яти місяців. Від початку наступу іракської армії звідти втекли близько 862 тис. людей. Майже 195 тис. повернулися, коли східна частина міста була звільнена від ісламістів.

Втрата терористами Мосула фактично означатиме цілковиту поразку ІД в Іраку, пише Reuters. У сусідній Сирії точаться бої за Ракку – місто, яке називають "столицею" "Ісламської держави".

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що іракські воєнізовані сили "Хашед аль-Шааб" звільнили від бойовиків "Ісламського держави" усі райони на захід від Мосула, крім міста Таль-Афар.

ООН звинувачує бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" у страті 163 мирних жителів в Іраку на початку червня.

За останні два місяці в Іраку і Сирії внаслідок авіаударів коаліції було вбито трьох старших лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава". Також у Сирії, за попередніми даними, ліквідовано лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра Аль-Багдаді.

Посолка доброї волі Організації Об'єднаних Націй з протидії торгівлі людьми, іракська правозахисниця єзидського походження Надія Мурад заcтерегла від недооцінювання злочинів терористичного угруповання "Ісламська держава".