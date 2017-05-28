Іракська правозахисниця розповіла, що в полоні "Ісламської держави" залишаються тисячі секс-рабинь
У розмові з німецьким виданням Spiegel Online, оприлюдненій в неділю, 28 травня, вона заявила, що ісламісти тримають у рабстві більше трьох тисяч жінок, пише DW.
Мурад, яка сама пережила місяць у полоні ІД, закликала відрізати радикалів від грошових потоків.
"Люди з ІД прагнуть стерти нас, єзидів, з лиця землі, адже на їхню думку, ми невірні", – цитує 24-річну правозахисницю агенція KNA.
Вона визнала, що у східних культурах не прийнято говорити публічно про злочини у сексуальній сфері, проте закликала єзидів розповісти світові про жорстокість ІД.
За даними Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC), з яким співпрацює Мурад, майже три чверті жертв торгівлі людьми у світі є жінками або дівчатами.
Нагадаємо, міжнародні організації за 9 місяців 2016 року зафіксували 777 випадків торгівлі людьми в Україні.
В аеропорту "Жуляни" поліція затримала міжнародну групу работорговців, які продавали українських дівчат у сексуальне рабство.
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