Іракська правозахисниця розповіла, що в полоні "Ісламської держави" залишаються тисячі секс-рабинь

Ісламісти тримають у рабстві більше трьох тисяч жінок

Посолка доброї волі Організації Об'єднаних Націй з протидії торгівлі людьми, іракська правозахисниця єзидського походження Надія Мурад заcтерегла від недооцінювання злочинів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

У розмові з німецьким виданням Spiegel Online, оприлюдненій в неділю, 28 травня, вона заявила, що ісламісти тримають у рабстві більше трьох тисяч жінок, пише DW.

Мурад, яка сама пережила місяць у полоні ІД, закликала відрізати радикалів від грошових потоків.

"Люди з ІД прагнуть стерти нас, єзидів, з лиця землі, адже на їхню думку, ми невірні", – цитує 24-річну правозахисницю агенція KNA.

Вона визнала, що у східних культурах не прийнято говорити публічно про злочини у сексуальній сфері, проте закликала єзидів розповісти світові про жорстокість ІД.

За даними Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC), з яким співпрацює Мурад, майже три чверті жертв торгівлі людьми у світі є жінками або дівчатами.

Нагадаємо, міжнародні організації за 9 місяців 2016 року зафіксували 777 випадків торгівлі людьми в Україні.

В аеропорту "Жуляни" поліція затримала міжнародну групу работорговців, які продавали українських дівчат у сексуальне рабство.