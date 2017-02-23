Іракські війська розпочали наступ на військову базу теросистів ІДІЛ поблизу аеропорту Мосула
За інформацією представників іракської армії, зранку у четвер війська Іраку увійшли на територію військової бази і нині там точаться бої з бойовиками ІД.
У поліції Іраку також заявили, що її підрозділи здійснюють наступ у напрямку аеропорту Мосула, повідомляє DW.
Нагадаємо, що 19 лютого Ірак розпочав масштабну операцію по визволенню західної частини Мосулу від бойовиків "Ісламського держави". Місто, захоплене джихадистами, намагаються звільнити вже чотири місяці, в кінці січня вдалося звільнити східну частину міста.
Через наступ військ Іраку близько 350 тисяч неповнолітніх перебувають в пастці на західному Мосулі. Втеча для таких дітей та їх сімей не є виходом, оскільки їх можуть стратити бойовики ІДІЛ.
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