Іракські війська розпочали наступ на військову базу теросистів ІДІЛ поблизу аеропорту Мосула

Підрозділи спецпризначення іракської армії розпочали наступ на велику військову базу Газлані, розташовану поблизу аеропорту в західній частині захопленого терористами "Ісламської держави" міста Мосула.

За інформацією представників іракської армії, зранку у четвер війська Іраку увійшли на територію військової бази і нині там точаться бої з бойовиками ІД.

У поліції Іраку також заявили, що її підрозділи здійснюють наступ у напрямку аеропорту Мосула, повідомляє DW.

Нагадаємо, що 19 лютого Ірак розпочав масштабну операцію по визволенню західної частини Мосулу від бойовиків "Ісламського держави". Місто, захоплене джихадистами, намагаються звільнити вже чотири місяці, в кінці січня вдалося звільнити східну частину міста.

Через наступ військ Іраку близько 350 тисяч неповнолітніх перебувають в пастці на західному Мосулі. Втеча для таких дітей та їх сімей не є виходом, оскільки їх можуть стратити бойовики ІДІЛ.