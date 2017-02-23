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Іракські війська розпочали наступ на військову базу теросистів ІДІЛ поблизу аеропорту Мосула

Наразі там точаться запеклі бої
Підрозділи спецпризначення іракської армії розпочали наступ на велику військову базу Газлані, розташовану поблизу аеропорту в західній частині захопленого терористами "Ісламської держави" міста Мосула.
Іракські війська розпочали наступ на військову базу теросистів ІДІЛ поблизу аеропорту Мосула Фото: Reuters

За інформацією представників іракської армії, зранку у четвер війська Іраку увійшли на територію військової бази і нині там точаться бої з бойовиками ІД.

У поліції Іраку також заявили, що її підрозділи здійснюють наступ у напрямку аеропорту Мосула, повідомляє DW.

Нагадаємо, що 19 лютого Ірак розпочав масштабну операцію по визволенню західної частини Мосулу від бойовиків "Ісламського держави". Місто, захоплене джихадистами, намагаються звільнити вже чотири місяці, в кінці січня вдалося звільнити східну частину міста.

Через наступ військ Іраку близько 350 тисяч неповнолітніх перебувають в пастці на західному Мосулі. Втеча для таких дітей та їх сімей не є виходом, оскільки їх можуть стратити бойовики ІДІЛ.

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