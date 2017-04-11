Іракський Мосул можуть відбудувати за допомогою 3D-друку, роботів-павуків і дронів, – ФОТО

Як повідомляє Naked Science, в межах проекту пропонується реконструкція п'яти основних мостів, зруйнованих під час бойових дій, а також встановлення міських ферм і нових будинків, щоб допомогти годувати і розміщувати жителів міста.

Проект 5 Farming Bridges був розроблений для конкурсу Rifat Chadirji Prize for Architecture і посів у ньому третє місце. Мета конкурсу полягала в тому, щоб просувати ідеї з відновлення міста і підвищувати обізнаність людей щодо проблем житла в Іраку.

Пропозиція архітекторів включає процес переробки щебеню з руїн, які утворилися після проведення бойових дій. Цей щебінь згодом може використовуватися як будівельний матеріал. Саме за допомогою нього і "друкуватимуться" 5 основних мостів Мосула.

У межах проекту безпілотники працюють в тандемі з роботами-павуками, які є 3D-принтерами, що пересуваються. Дрони "годують" роботів-павуків будівельним матеріалом з повітря, а самі 3D-принтери використовуються для будівництва більш як 50 000 модульних будинків просто на мостах. На мостах також побудують міські господарства, щоб забезпечити жителів їжею і поліпшити теплові характеристики мостів. Якщо на день, як обіцяють творці проекту, п'ять 3D-принтерів на роботах-павуках будуватимуть 30 будинків, то через 5 років їхня кількість складатиме 55 000 одиниць.



Фото: vincent.callebaut.org



Фото: vincent.callebaut.org



Фото: vincent.callebaut.org



Фото: vincent.callebaut.org



Фото: vincent.callebaut.org



Фото: vincent.callebaut.org



Фото: vincent.callebaut.org

Нагадаємо, бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.

Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.

9 липня іракське місто Мосул було звільнено від бойовиків.

У вересні з-під руїн житлових будинків у іракському Мосулі витягли тіла 2650 мирних жителів, загиблих під час бойових дій між урядовими силами і бойовиками "Ісламської держави".