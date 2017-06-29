Іракський прем'єр оголосив про "кінець" "Ісламської держави"
Це була одна з останніх точок, контрольованих бойовиками на території Мосула, умовної столиці ісламістів на території Іраку, інформує DW.
Генерал-лейтенант Абдель-Вахаб ас-Сааді заявив, що після взяття руїн Ан-Нурі війська продовжують бої з ісламістами в Старому Місті - історичній частині Мосула.
"Заява про перемогу є лише питанням часу, адже елементи ІДІЛ в облозі з усіх боків", - цитує інформагентство dpa свої джерела в урядових колах Іраку.
За оцінками ООН, в Старому Місті залишаються від 100 до 150 тис цивільних. Щонайменше 204 цивільних загинули за тиждень при спробах втекти з міста.
Нагадаємо, що у міністерстві оборони Іраку заявили про повне звільнення Мосула від бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".
18 червня іракська урядова армія почала штурм старого міста Мосула. Через три дні бойовики ІД підірвали соборну мечеть Ан-Нурі в Мосулі. Після цього прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що бойовики ІД визнали свою поразку, підірвавши соборну мечеть Ан-Нурі.
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