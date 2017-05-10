Іран хоче орендувати в Україні землі сільськогосподарського призначення
Члени іранської делегації зацікавлені у веденні екстериторіального сільського господарства, тобто в оренді сільськогосподарських угідь для вирощування пшениці, кукурудзи, сої, рапсу та інших продуктів. Крім того, іранська сторона не проти купувати готову продукцію, повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати України за підсумками зустрічі керівництва ТПП і делегації Ісламської Республіки Іран.
Початкові цифри оренди – 5 тис. га. Амбіційний проект покликаний забезпечити ринок країн Перської затоки, де є висока потреба в продуктах сільського господарства.
Сторони також обговорили можливість викуповувати готові с/г компанії та створювати спільні підприємства з українськими партнерами.
Зазначається, що в Україні нині зареєстровано 40 компаній з іранским капіталом. В структурі загального експорту з України до Ісламської Республіки Іран частка сільськогосподарської та харчової продукції складає понад 60%. Наразі Іран є активним імпортером українських зернових, які у структурі експорту значно переважають іншу продукцію.
Нагадаємо, 13 вересня у Європейському парламенті було підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій.
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