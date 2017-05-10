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Іран хоче орендувати в Україні землі сільськогосподарського призначення

Іран хоче орендувати в Україні землі сільськогосподарського призначення
Іран та Україна зацікавлені створювати спільні підприємства в сфері сільського господарства.
Іран хоче орендувати в Україні землі сільськогосподарського призначення Фото: Fotolia / Borna_Mir

Члени іранської делегації зацікавлені у веденні екстериторіального сільського господарства, тобто в оренді сільськогосподарських угідь для вирощування пшениці, кукурудзи, сої, рапсу та інших продуктів. Крім того, іранська сторона не проти купувати готову продукцію, повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати України за підсумками зустрічі керівництва ТПП і делегації Ісламської Республіки Іран.

Початкові цифри оренди  – 5 тис. га. Амбіційний проект покликаний забезпечити ринок країн Перської затоки, де є висока потреба в продуктах сільського господарства.

Сторони також обговорили можливість  викуповувати готові с/г компанії та створювати спільні підприємства з українськими партнерами.

Зазначається, що в Україні нині зареєстровано 40 компаній з іранским капіталом. В структурі загального експорту з України до Ісламської Республіки Іран частка сільськогосподарської та харчової продукції складає понад 60%. Наразі Іран є активним імпортером українських зернових, які у структурі експорту значно переважають іншу продукцію.

Нагадаємо, 13 вересня у Європейському парламенті було підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій.

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05 10 2017 15:57
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