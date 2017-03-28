Іран дозволив Росії користуватись своїми військовими базами

Іранська делегація на чолі з президентом прибула в Росію для обговорення регіональних питань

Влада Ірану дозволила Росії використовувати іранські військові бази для завдавання повітряних ударів по бойовиках терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії "в конкретних випадках".

"Росія не має військової бази (в Ірані), у нас хороша співпраця, і в конкретних випадках, коли росіянам необхідно для боротьби з тероризмом використовувати іранські об'єкти, ми приймемо рішення", - заявив голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф агентству Reuters.

За словами міністра, регіональні питання, в тому числі і стосовно Сирії, будуть обговорювати на зустрічі в Кремлі пізніше у вівторок, 28 березня.

Напередодні іранська делегація на чолі з президентом країни Хассаном Рухані прибула з візитом до Москви в понеділок, 27 березня.

Зазначимо, що Іран в сирійському конфлікті виступає на боці президента Сирії Башара Асада, надаючи його військам підтримку в боротьбі з помірною сирійською опозицією і терористичними угрупованнями, які набрали сил протягом конфлікту.

Раніше, міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман пригрозив знищити сирійські комплекси протиповітряної оборони після того, як вони обстріляли зенітними ракетами літаки ВПС Ізраїлю, які виконували завдання в повітряному просторі Сирії.