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Іран готує "болісну" відповідь США на слова Трампа

Рішення влада країни обіцяє прийняти вже найближчі місяці
Глава Революційної гвардії Ірану заявив, що Сполученим Штатам слід очікувати "болісної" відповіді після суворої критики президента США Дональда Трампа щодо Тегерана в Організації Об'єднаних Націй.
Іран готує "болісну" відповідь США на слова Трампа Фото: з вільних джерел

"Прийняття рішення про остаточне протистояння проти Трампа є лише початком", - заявив генерал Мохаммад Алі Джафарі, повідомляє Reuters з посиланням на сайт Революційної гвардії Ірану.

"Що стратегічно важливо, це те, що Америка стане свідком більш болісних відповідей на дії, поведінку та рішення, які Іран прийме в найближчі місяці", - заявив він.

Нагадаємо, вчора у своїй першій промові в Генасамблеї ООН Дональд Трамп рішуче засудив угоду про ядерну програму Ірану, укладену його попередником на посаді президента Бараком Обамою. І назвав цю угоду "ганебною" для США. За його словами, уряд Ірану, який перетворив прекрасну країну з багатою історією на сировинний придаток, фінансує тероризм, поширює тероризм і насильство на своїх сусідів.

Іран заявляє, що нові санкції США порушують угоду 2015 року зі США, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами, в яких він погодився стримати свою ядерну програму в обмін на скасування більшості санкцій.

Раніше Іран повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

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