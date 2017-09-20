Іран готує "болісну" відповідь США на слова Трампа

Глава Революційної гвардії Ірану заявив, що Сполученим Штатам слід очікувати "болісної" відповіді після суворої критики президента США Дональда Трампа щодо Тегерана в Організації Об'єднаних Націй.

"Прийняття рішення про остаточне протистояння проти Трампа є лише початком", - заявив генерал Мохаммад Алі Джафарі, повідомляє Reuters з посиланням на сайт Революційної гвардії Ірану.

"Що стратегічно важливо, це те, що Америка стане свідком більш болісних відповідей на дії, поведінку та рішення, які Іран прийме в найближчі місяці", - заявив він.

Нагадаємо, вчора у своїй першій промові в Генасамблеї ООН Дональд Трамп рішуче засудив угоду про ядерну програму Ірану, укладену його попередником на посаді президента Бараком Обамою. І назвав цю угоду "ганебною" для США. За його словами, уряд Ірану, який перетворив прекрасну країну з багатою історією на сировинний придаток, фінансує тероризм, поширює тероризм і насильство на своїх сусідів.

Іран заявляє, що нові санкції США порушують угоду 2015 року зі США, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами, в яких він погодився стримати свою ядерну програму в обмін на скасування більшості санкцій.

Раніше Іран повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.