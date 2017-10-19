Іран хоче прискорити розробку ракетної програми через "ворожість" Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела нові односторонні санкції через активність Ірану в розробці ракет

Елітний іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що програма з розробки балістичних ракет в країні прискориться, попри тиск Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

"Іранська балістична ракетна програма буде розширюватися, та буде розроблятися з більшою швидкістю у відповідь на ворожий підхід Трампа до цієї революційної організації (Корпус вартових Ісламської революції - Ред.)", - йдеться у заяві військових, повідомляє Reuters з посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа ввела нові односторонні санкції через активність Ірану в розробці ракет.

США закликали Тегеран не розробляти ракети, здатні доставляти ядерні боєголовки. І Ірані заявили, що не мають таких планів.

Тегеран неодноразово заявляв, що буде продовжувати те, що він називає оборонною ракетною спроможністю, незважаючи критику Заходу.

Зазначимо, що Корпус вартових Ісламської революції є військовою гілкою виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Згідно зі статтею 150 конституції країни існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть розірвати ядерну угоду з Іраном в будь-який момент.

У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.

Згодом стало відомо, що все ж США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.

Іран також пригрозив Сполученим Штатам виходом з ядерної угоди в тому випадку, якщо Вашингтон введе нові санкції.

Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.