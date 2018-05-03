Іран може почати збагачувати уран до вищого рівня

Тегеран готовий почати збагачення урану до 20% за два дні

Іран в понеділок заявив про те, що протягом двох днів може почати процес збагачення урану до більшого рівня, якщо США вийдуть із угоди 2015 року. Мова йде про збагачення урану до рівня 20%.

Як заявив речник Іранської організації атомної енергетики Беруз Камалванді, цей рівень збагачення перевищує в 4 рази рівень збагачення, який є необхідним для використання у ядерній енергетиці, повідомляє Reuters.

Камалванді заявив, що угода 2015 року щодо ядерної програми Ірану не може бути предметом повторних переговорів як того вимагають США.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть розірвати ядерну угоду з Іраном в будь-який момент.

У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.

Згодом стало відомо, що все ж США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.

Іран також пригрозив Сполученим Штатам виходом з ядерної угоди в тому випадку, якщо Вашингтон введе нові санкції.

Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.