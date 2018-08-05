Іран налаштований зберегти ядерну угоду попри рішення Трампа

Євросоюз також не має наміру розривати угоду

Президент Ірану Хассан Рухані заявив про намір зберегти угоду щодо ядерної програми. На збереження угоди налаштований і Євросоюз.

За словами Рухані, відтепер угода діятиме між Іраном і п'ятьма країнами – Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA.

Євросоюз також має намір зберегти угоду з Іраном, заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Я особливо стурбована оголошенням сьогодні ввечері про нові санкції (США щодо Ірану. – ред.). Разом з рештою міжнародної спільноти ми збережемо цю ядерну угоду", – наводить слова Могеріні Reuters.

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція, Німеччина та Великобританія, які допомагали в переговорах щодо угоди з Тегераном, "шкодують" про рішення Трампа.

"На карту поставлено режим ядерного нерозповсюдження", – написав Макрон на своїй сторінці у Twitter.

Макрон також додав, що Захід працюватиме над тим, аби й надалі домагатися нерозповсюдження ядерної зброї у світі.

"Ми спільно працюватимемо в більш широких рамках, які охоплюють ядерну активність, період після 2025 року, балістичну активність та стабільність на Близькому Сході, зокрема, в Сирії, Ємені та Іраку", – наголосив французький президент.

Прикрість з приводу рішення США вийти з угоди висловила і прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, пише DW.

Постійний представник Росії при ООН Дмитро Полянський також заявив, що РФ "розчарована" рішенням Вашингтона.

Водночас прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху похвалив Трампа за ухвалене ним рішення. Він заявив, що ця угода була "рецептом катастрофи".

"Ізраїль вважає, що президент Трамп здійснив історичний крок, і тому Ізраїль дякує президенту Трампу за його відважне лідерство, його готовність протистояти терористичному режиму в Тегерані та його зобов'язання забезпечити, щоб Іран ніколи не отримував ядерну зброю", – заявив Нетаньяху в телеефірі одразу після промови американського президента.

Саудівська Аравія також "підтримує і вітає" рішення Білого дому, про що повідомило місцеве державне телебачення.

Нагадаємо, Іран в липні 2015 року погодився заморозити свою ядерну програму після довгих перемовин зі Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. У січні 2016 року з Ірану зняли частину міжнародних санкцій.

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував угоду з Іраном і погрожував вийти з неї.

Іранський посол у Великій Британії Хамід Баідінежад заявив, що Іран припинить свою участь у Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) щодо ядерної програми в разі, якщо з угоди вийдуть Сполучені Штати.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що вихід США з ядерної угоди з Іраном може спровокувати гонку атомних озброєнь, і закликав президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди.

У вівторок, 8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.