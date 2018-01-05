Іран назвав брехнею заяви Нетаньяху про ядерну програму Тегерану
Прес-секретар МЗС Ірану Бахрам Гасемі у заяві 1 травня сказав, що звинувачення у бік Тегерану у тому, що той збрехав щодо своїх ядерних амбіцій, були "марними та ганебними", передає "Радіо Свобода".
Як відомо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 30 квітня заявив, що країна здобула точні копії приблизно 55 тисяч документів, які, ймовірно, містять "викривальні" відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.
За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми.
Нетаньягу додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем'єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.
У свою чергу в Білому домі підтримали заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про те, що Іран нібито брехав, ведучи переговори з віденської угоди, підписаною провідними державами з Тегераном.
США продовжують уважно вивчати інформацію, випущену Ізраїлем. Ці факти узгоджуються з тим, що давно відомо США: в Ірану є повноцінна таємна ядерна програма, яку він намагався, але не зміг приховати від усього світу і від своїх власних громадян", - йдеться в повідомленні адміністрації.
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