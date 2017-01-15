Іран не буде переглядати ядерну угоду після вступу на посаду Трампа
"Нова адміністрація США не може відмовитися від угоди", - заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, додавши, що Вашингтон має міжнародні зобов'язання щодо реалізації цієї угоди, інформує 112 ua.
Аракчі повторив попередню заяву верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який сказав: "Якщо вони (США, - ред.) розірвуть її (угоду, - ред.), то ми її спалимо".
Тому, додав заступник міністра закордонних справ Ірану, ніяких подальших обговорень з офіційними особами США щодо угоди не буде.
"Наші ядерні переговори з американцями завершено, і у нас немає ніяких інших політичних переговорів з ними. На нашу думку, все скінчено", - заявив Аракчі.
Як повідомлялося, під час виборчої кампанії Дональд Трамп заявляв про можливість розірвати або переглянути угоду про обмеження атомних програм Ірану в обмін на скасування санкцій.
Трамп також критикував угоду за те, що вона, на його думку, гарантує Ірану занадто багато.
Нагадаємо, президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.
В серпні 2016 року президент Ірану Хасан Рухані звинуватив у невиконанні своїх зобов'язань західні країни-підписанти ядерної угоди з Тегераном.
На початку 2016 року США та Євросоюз скасували санкції проти Ірану після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 16 січня у своїй доповіді заявило, що Тегеран повністю припинив роботу над своєю ядерною програмою.
У червні Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв спалити ядерний меморандум у разі, якщо США не будуть його дотримуватися.
Причому подальші ядерні розробки та модернізацію ядерного арсеналу проводиться Великобританією та США.
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